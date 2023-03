Maren Lundby z szansą na złoty medal? Ekspert nie ma wątpliwości

Maren Lundby zajęła trzecie miejsce we wtorkowych kwalifikacjach do konkursu indywidualnego kobiet na dużej skoczni. Z rozmowie z Dagbladet ekspert NRK Johan Remen Eversen przyznał, że jego norweska skoczkini mimo ostatniej niedyspozycji ma spore szanse, by obronić tytuł wywalczony dwa lata temu w Oberstdorfie.