Piotr Żyła napisał nowy, niesamowity rozdział w historii polskich skoków. W fenomenalnym stylu sięgnął po zwycięstwo w konkursie na skoczni normalnej na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Planicy . I to mimo że po pierwszej serii niewiele wskazywało na taki bieg zdarzeń. Po pierwszej próbie zajmował dość daleką 13. lokatę. Ale skok finałowy to był prawdziwy majstersztyk, który wywindował skoczka na najwyższy stopień podium.

Po wszystkim zrobiło się zamieszanie. Rywale w dobitnych komentarzach sugerowali, że rywalizacja nie była sprawiedliwa . Sygnalizowali loteryjność warunków. "To parodia skoków narciarskich. Naprawdę szkoda, że takie rzeczy przydarzają się na mistrzostwach świata" - irytował się Halvor Egner Granerud w rozmowie z "NRK". "Serce mnie boli, kiedy widzę coś takiego. Od samego początku to nie był sprawiedliwy konkurs. FIS musi coś wymyślić" - wtórował mu Daniel Tschofenig .

Adam Małysz szczerze o triumfie Piotra Żyły na MŚ w Planicy. "Miał trochę pecha w pierwszej serii, w drugiej była 'petarda'"

Krótko analizuje to, co wydarzyło się w finałowej serii. "Może to szczęście w nieszczęściu, bo był daleko po pierwszej, ale różnica była mała. Tracił pięć punktów do pierwszego miejsca. Gdy skoczył ten skok, to miałem 100 proc. pewności, że będzie podium. Nie wiedziałem, tylko, że aż złoto" - wspomina.