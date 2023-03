Kibice, eksperci, ale i pozostali skoczkowie nerwowo wyczekiwali wieści na temat Petera Prevca , który został zniesiony z zeskoku i przetransportowany do szpitala . " Jest przytomny i rozmawia normalnie " - głosił pierwszy komunikat, co było bardzo dobrą informacją. Po kilku godzinach pojawił się raport z placówki medycznej. "Skoczek jest poobijany i doznał lekkiego wstrząśnienia mózgu" - głosił.

Koszmarny upadek Petera Prevca. Co zawiodło?

Według pierwszych poszlak to właśnie jego wypięcie miało być przyczyną upadku, choć producent sprzętu, którego używa skoczek twierdzi, że prawdopodobnie zawodnik nie docisnął zaczepów do butów. "Czasem może w nich też być nieco śniegu lub nawet lodu, który na to nie pozwoli. Dlatego, gdy znalazł się w powietrzu, narta po prostu kompletnie się odpięła" - tłumaczył.