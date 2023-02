Mistrzostwa świata w Planicy rozpoczęły się we wtorek 21 lutego, ale skoczkowie narciarscy pierwszą walkę o medale stoczą dopiero w sobotę, kiedy to przeprowadzony zostanie konkurs na skoczni normalnej. Tytułu będzie bronił Piotr Żyła , który przed dwoma laty w Oberstdorfie wyprzedził Karla Geigera i Anze Laniska.

MŚ Planica 2023. Halvor Egner Granerud faworytem

Zarówno na normalnym, jak i dużym obiekcie, faworytem do triumfu będzie Halvor Egner Granerud, który przed weekendem w Rasnovie wygrał pięć z sześciu pucharowych konkursów. Do Rumunii Norweg już nie pojechał, ale i tak wypracował wcześniej na tyle dużą przewagę punktową, że przystąpi do mistrzostw jako aktualny lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.