MŚ Planica 2023. Dawid Kubacki odebrał brązowy medal

Dawid Kubacki na tegorocznych mistrzostwach świata w Planicy w obu konkursach indywidualnych pokazywał się ze znakomitej strony w drugich seriach. O ile w konkursie na skoczni normalnej to mu jeszcze nie przyniosło medalu (zakończył rywalizację na 5. miejscu), tak kapitalny drugi skok na dużym obiekcie (135 metrów) sprawił, że do swojego okazałego dorobku dołożył brązowy medal. To czwarte z rzędu MŚ Kubackiego z medalem (piąte ogólnie), a do tego należy dodać także medalowe występy na innych dużych imprezach.

Ten wynik rozbudził także nadzieje pod kątem konkursu drużynowego. Tam jednak Polacy byli zdecydowanie słabsi od Norwegii i triumfującej Słowenii. Medal był blisko, bo w ostatniej próbie Kubacki odrobił część strat do Austrii, ale przed jego skokiem na ryzykowny ruch zdecydował się Thomas Thurnbichler. Austriak obniżył belkę, licząc, że to pozwoli przeskoczyć rywali i wywalczyć brązowy medal. - Przed skokami ostatniej grupy warunki się poprawiły i ustabilizowały. Miałem nadzieję, że Dawid da rad ę - stwierdził w rozmowie z Eurosportem. Ostatecznie Polacy zajęli 4. miejsce.

Miły gest dla Kubackiego przy odebraniu medalu

- To były dobre mistrzostwa dla nas wszystkich, mam nadzieję, że wyjedziemy z lekkim uśmiechem na ustach. Piotrek ma złoto, ja brąz. Spora liczba dobrych skoków. [...] Myślenie mi się przestawiło po problemach na początku. Mogło się tak zdarzyć, ze w Planicy nie oddalbym zadnego skoku, a wróciłem do fajnego skakania, co jest dobre przed końcówką sezonu. Mogę więc być zadowolony. Wynikowo pewnie wcześniej liczyłbym na więcej. Ta drużynówka bez powodzenia, ale walczyliśmy do końca, co też jest istotne. [...] Dziękuję kibicom, że byliście z nami. Było jak było, ale mam nadzieję, że będziecie dalej nam kibicować - powiedział Kubacki po zakończeniu ceremonii w rozmowie z Eurosportem.