Kosztowny upadek w Planicy! Objawienie kadry poza konkursem

Gigantyczny pech Anny Rupprecht

Niestety, podczas kwalifikacji do konkursu na dużej skoczni Rupprecht dopadł ogromny pech. Lądowała na 113. metrze, co dawałoby pewny awans, ale... zaliczyła upadek, który oznaczał odjęcie bezcennych punktów za styl. Ostatecznie zajęła dopiero 42. miejsce, choć do awansu i tak zabrakło jej niewiele - tylko 1,5 punktu.