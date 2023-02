Koszmarny upadek w Planicy. Gwiazda skoków przeprasza po chwilach grozy

Na piątkowym treningu przed sobotnim konkursem drużynowym kobiet MŚ w skokach narciarskich w Planicy Sara Takanashi zaliczyła groźnie wyglądający upadek. Japońska gwiazda natychmiast została otoczona przez obecne na miejscu służby medyczne, a następnie przetransportowana do szpitala , by przejść badania kolan oraz głowy .

Skoki narciarskie: MŚ w Planicy. Sara Takanashi przeprasza "za zamieszanie" po groźnym upadku

" Przepraszam wszystkich, którzy mnie wspierali, za zamieszanie, które spowodowałam . Przed mistrzostwami świata miałam kontuzję lewego kolana, która skutkowała moim upadkiem podczas treningu. Powinnam odpocząć i odpuścić sobie rywalizację, ale Planica zajmuje szczególne miejsce w moim sercu i jest moim drugim domem . To miejsce ma dla mnie specjalne znaczenie i dlatego chciałam walczyć do samego końca i wystąpić na skoczni. Nie zamierzałam się poddawać " - napisała Sara Takanashi.

"Zrobiłam wszystko, co mogłam w kwestii ostrożności. Jestem szczerze wdzięczna moim trenerom, którzy zadbali o mnie i pozwolili mi na start w zawodach oraz mojej drużynie, która ciągle mnie wspierała. Zrobię teraz krok wstecz, by skupić się na leczeniu, odzyskaniu czucia w kolanie oraz wzroście pewności siebie przed ponownymi skokami. Do tego czasu będę w pełni wspierała rodzinę skoków narciarskich sprzed mojego telewizora. Dziękuję wszystkim za ciągłe wsparcie, jestem za to niezmiernie wdzięczna" - dodała znana Japonka.