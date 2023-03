Tymczasem w konkursie utytułowany 29-latek zaliczył zaskakującą "wtopę" . Skoczył bowiem zaledwie 125,5 metra i na półmetku rywalizacji zajmował 11. miejsce . Tym samym w praktyce stracił szanse na walkę o medale . Co prawda w sobotę na skoczni normalnej Piotr Żyła zdobył tytuł mistrza świata po ataku z 13. pozycji, lecz takie historie na dużych obiektach zdarzają się niezwykle rzadko.

Skoki narciarskie: MŚ w Planicy. Stefan Kraft przegrał z warunkami w pierwszej serii konkursu

Trudno jednak nie ulec wrażeniu, że na przeciętny skok Stefana Krafta wpływ miało jury, które dopuściło go do skoku w trudnych warunkach. To samo spotkało także faworyta gospodarzy - Anze Laniska, który wylądował metr bliżej od Austriaka.