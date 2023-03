Koszmar gwiazdy skoków! Mówi o końcu kariery

Sezon 2022/2023 rozpoczęła co prawda bez błysku (od 18. i 12. miejsca w Wiśle ), lecz później było już zdecydowanie lepiej. W Lillehammer była piąta i dziewiąta, a w Titisee-Neustadt zajęła trzecie miejsce. W kolejnych konkursach w Villach meldowała się w czołówce (była 10. i 11.), a nieźle wypadła też w pierwszym konkursie w Ljubnie (9. miejsce). Niestety, w pierwszej serii drugiego z konkursów doszło do groźnego upadku.

Ursa Bogataj rozważa koniec kariery!

Jak się okazało, w jego wyniku reprezentantka Słowenii uszkodziła więzadła krzyżowe w lewym kolanie, co było dla niej równoznaczne z przedwczesnym zakończeniem sezonu. Prysły również marzenia o udziale w mistrzostwach świata, organizowanych w jej ojczyźnie. Co istotne, był to już kolejny, podobny uraz skoczkini - w 2019 roku zerwała więzadła w prawym kolanie.