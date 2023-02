Thomas Thurnbichler na mistrzostwa świata w Planicy zabrał pięciu skoczków: Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła, Kamila Stocha, Piotra Żyłę i Dawida Kubackiego , który dzień przed kwalifikacjami zmagał się z problemami zdrowotnymi. Mistrz świata z Seefeld uskarżał się na ból pleców, który wykluczył go ze startu w czwartkowym treningu.

MŚ Planica 2023. Zniszczoł i Wąsek wykonali zadanie

Ostatecznie Kubacki przystąpił do rywalizacji, a piątkową serię próbną zakończył na 10. miejscu, co było dobrym prognostykiem przed kwalifikacjami. W tych jako pierwszy z "Biało-Czerwonych zaprezentował się Zniszczoł, który uzyskał 95 m i zapewnił sobie pewny awans do konkursu z 23. miejsca.