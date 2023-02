Kłopoty Kubackiego przed startem w MŚ. Niespodziewana reakcja rywali

Dawid Kubacki rozpoczął sezon zimowy od dubletu podczas weekendu inauguracyjnego w Wiśle. W kolejnych tygodniach Polak zachwycał jako lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, wygrywając jeszcze m.in. w Titisee-Neustadt, Engelbergu i Innsbrucku . Choć w podczas konkursów w Bad Mitterndorf żółty plastron lidera odebrał mu Halvor Egner Graneurd , Kubacki znalazł się w gronie faworytów do zdobycia przynajmniej jednego złotego medalu podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym .

Tegoroczna impreza rozgrywa się w Planicy. Niespełna kilka dni po przyjeździe do Słowenii w polskim sztabie pojawiły się problemy. Dawid Kubacki nie pojawił się czwartkowym treningu przed rywalizacją skoczków narciarskich na skoczni normalnej. Jak się później okazało, u pochodzącego z Nowego Targu skoczka pojawiły się problemy zdrowotne . Okazały się one na tyle poważne, że pojawiły się sugestie, by w piątkowych kwalifikacjach miejsce Kubackiego zajął Kacper Juroszek.