Tak było w przypadku Polski, na skoczni normalnej. Tytułu bronił Piotr Żyła, dlatego do kwalifikacji mogła przystąpić piątka zawodników. Za dwa lata będzie tak samo, bo Żyło obronił mistrzostwo świata.

Na dużym obiekcie Polacy nie mają już takiego komfortu. W 2021 roku, mistrzem świata został bowiem Stefan Kraft i to Austriacy będą mieli miejsce dla piątego skoczka.

Zniszczoł i Wąsek rywalizowali o jedno miejsce. Zdecydowały treningi

Co ciekawe, na skoczni normalnej to Wąsek znalazł się wyżej od Zniszczoła. Ten pierwszy zajął 16., a drugi 20. miejsce. Jednak, dzięki dobrej postawie w treningach na dużym obiekcie, to Zniszczoł wystartuje w kwalifikacjach.