Kapitalna wiadomość z Planicy. To daje nadzieję na medal Polaków w "drużynówce"

Za nami kwalifikacje do pierwszego konkursu mistrzostw świata w Planicy, które wygrał Anze Lanisek. Najwyżej z Polaków został sklasyfikowany Dawid Kubacki, a w sumie aż czterech "Biało-Czerwonych" znalazło się w czołowej piętnastce. To dobry prognostyk przed konkursem drużynowym na dużym obiekcie, na którym podopieczni Thomasa Thurnbichlera powinni włączyć się do walki o medal czempionatu.