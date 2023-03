Kamil Stoch z wielkim smutkiem po czwartym miejscu. "Liczyłem na więcej"

Kamil Stoch na mistrzostwach świata w Planicy powtórzył swoje miejsca z konkursów indywidualnych Igrzysk Olimpijskich sprzed roku. W Pekinie również był szósty i czwarty. Na dużej skoczni w Słowenii do podium zabrakło mu 4,1 punktu, a brązowy medal zdobył Dawid Kubacki. Zawodnik z Zębu nie mógł nie być smutny w wywiadzie przed kamerami Eurosportu.

- Było solidnie, oddałem skoki na wysokim poziomie. Cieszę się, że potrafiłem oddać takie próby właśnie na zawodach, bo o to walczyłem w ostatnim czasie. Czwarte miejsce to super wynik i nie powinienem teraz lamentować, natomiast po tych dwóch próbach liczyłem na więcej. To była dobra robota i mogła być nagrodzona trochę wyżej - przyznał.