Kamil Stoch wskazał przyczynę niepowodzenia drużyny. "Nie spodziewałem się"

Za nami konkurs drużynowy na dużej skoczni w ramach mistrzostw świata w Planicy. Polska zajęła czwarte miejsce, do trzeciej Austrii tracąc końcowo 10,3 punktu, a niemal 50 do zwycięskiej Słowenii. W wywiadzie przed kamerami Eurosportu Kamil Stoch (136 i 135 metrów w sobotnich zawodach) znalazł jedną z przyczyn tego wyniku.

- Na tym obiekcie czasem wiatr ucichnie, czasem jedna część zeskoku zrobi się "lepsza" i robi to kilka metrów różnicy. Inni tak nadrabiali nad nami. Nie spodziewałem się jednak takiego poziomu tych zawodów, był kosmiczny. Po wczoraj wydawało się, że będzie prościej i jednoznaczniej. Uważam, ze zabrakło nam szczęścia. Nie wszystko poszło idealnie, ale tez brakło szczęścia. Skakałem dobrze, co było zresztą widać. Miałem kolejny dobry dzień, wszystkie trzy próby były super, jeszcze w locie się uśmiechałem i czerpałem przyjemność - powiedział.

Kamil Stoch po MŚ w Planicy: "Na pewno będzie niedosyt"

Zabrał także głos w sprawie "zagrywki" Thomasa Thurnbichera, który w ostatniej kolejce rundy finałowej obniżył rozbieg Dawidowi Kubackiemu o dwa stopnie. 32-latek skoczył 128,5 metra, czyli zbyt blisko, by odebrać rekompensatę z tytułu tej decyzji. - Trenerzy tak zdecydowali pod wpływem chwili, każdy by tak zrobił. Dla mnie to zrozumiałe, nie będę tego komentował - stwierdził.