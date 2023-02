- Takie skoki po prostu trzeba ładnie wykończyć . Zwłaszcza na mniejszych obiektach o to chodzi, bo można stracić wiele punktów - powiedział Stoch.

U Kamila Stoch pojawiło się więcej automatyzmu

- To był solidny dzień. Zresztą w czwartek też było solidnie, ale w ten dzień było w moich skokach za dużo kontroli. To kosztowało mnie mnóstwo energii mentalnej. W piątek bardziej wyluzowałem. Pojawiło się więcej automatyzmu. I to po części mi się udało. Bardzo dużą robotę robiłem w locie. I z tego jestem bardzo zadowolony - dodał.