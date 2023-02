Kamil Stoch mówi o pustkach w Planicy. Organizatorzy MŚ mają kłopot

Jest źle. Organizatorzy MŚ w Planicy próbują ratować sytuację

Kosmiczne ceny

Odstraszają też ceny w budkach gastronomicznych. Z półlitrową butelkę wody trzeba zapłacić 3,5 euro (ok, 16,5 zł). Za piwo o tej samej pojemności 5 euro (ok. 23,5 zł). Najtańsza kawa to koszt 2 euro (ok. 9 zł), a herbata 3 euro (ok. 13,5 zł).