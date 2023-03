Idź złoto do złota! Trener Thomas Thurnbichler przestrzega

Skoki narciarskie. Polacy wśród wielkich faworytów

- To, co pokazywałem w czwartek na tej skoczni, to jest to, co chciałbym pokazywać. Dużo lepiej czułem te skoki. Była prędkość i swoboda w locie, a przede wszystkim chciało to lecieć. I czuję też te skoki podobnie jak na początku sezonu. Z tego jestem najbardziej zadowolony. To, co zmieniłem, działa. Z tego jest energia na progu i swoboda w locie - mówił Kubacki.