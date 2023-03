Halvor Egner Granerud rozczarowany po konkursie. Padły mocne słowa

Granerud niepocieszony po konkursie na dużej skoczni

W pierwszej serii 26-latek oddał 131-metrowy skok, co pozwoliło mu zająć trzecie miejsce na półmetku zawodów. Co więcej, do liderującego w tamtym momencie Ryoyu Kobayashiego Norweg tracił jedynie trzy punkty. Szczęście nie uśmiechnęło się do lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w rundzie finałowej. Skok na odległość 130 metrów nie zapewnił mu bowiem medalu. Piątkową rywalizację Granerud zakończył dopiero na 7. miejscu.