Sezon 2022/2023 był dotąd prawdziwym popisem Halvora Engera Graneruda. Przed mistrzostwami świata wygrał on aż dziesięć konkursów indywidualnych, a łącznie aż piętnaście razy stawał na podium . W klasyfikacji generalnej ma bardzo dużą przewagę nad drugim Dawidem Kubackim - wynosi ona aż 293 punkty.

Halvor Egner Granerud bez indywidualnego medalu MŚ

To stawiało Norwega w roli zdecydowanego faworyta indywidualnych konkursów podczas mistrzostw świata w Planicy. Już pierwszy start - na normalnej skoczni przyniósł jednak spore rozczarowanie. Podczas, gdy spektakularny sukces świętował Piotr Żyła , Granerud zajął dopiero 11. miejsce , krytykując przy tym warunki, w jakich toczona była rywalizacja. Mówił nawet o "parodii skoków narciarskich" , dołączając tym samym do głosów niezadowolenia, płynących między innymi ze strony Austriaków. Media w ich kraju pisały o "wietrznej loterii".

Redakcja "Dagbladet" podsumowała występ każdego z reprezentantów swojego kraju. Lider został oceniony na "czwórkę" , co i tak jest... najlepszą notą ze wszystkich skoczków.

To już jednak historia, a wysiłki Graneruda będą się koncentrować na walce o drugą w karierze Kryształową Kulę oraz wygraną w cyklu Raw Air. Rozpocznie się on już 11 marca, w Oslo. Do zakończenia sezonu pozostało łącznie dziewięć konkursów indywidualnych.