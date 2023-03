Granerud perfidnie prowokował rywala. Przyznał się do winy. Jest reakcja

W sobotnim konkursie drużynowym na mistrzostwach świata w skokach narciarskich w Planicy gospodarze nie mieli sobie równych, wygrywając z dość bezpieczną przewagą nad drugą w klasyfikacji Norwegią. Jej lider Halvor Egner Granerud robił jednak co mógł, by pokonać Słoweńców i wraz z kolegami z kadry sięgnąć po złote medale. W związku z tym pokusił się nawet o próbę niesportowego sprowokowania rywali, co przyznał w rozmowie z rodzimymi mediami.