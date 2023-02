Gorąco po konkursie! FIS reaguje. "Totalne szaleństwo"

Niezwykle cieszył się również trener, Thomas Thurnbichler , który już w pierwszym sezonie pracy z "Biało-Czerwonymi" fetować może złoto MŚ. A przecież to wcale nie musi być koniec, bowiem rywalizacja mężczyzn tak naprawdę dopiero się rozpoczęła. - To jeden z najbardziej emocjonujących momentów w moim sportowym życiu, nigdy czegoś takiego nie przeżywałem. Jestem szczęśliwy - komentował przed kamerą "Eurosportu".

Długa lista rozczarowanych. Sandro Pertile reaguje

"To totalne szaleństwo"

- To totalne szaleństwo, skakać w takich warunkach, kiedy inni skaczą z kompletnie odmiennych - mówił, cytowany przez "NRK", odnosząc się do skoku na 91. metr w finale, za który otrzymał ponad 11 punktów bonifikaty za wiatr. Wtórował mu były zawodnik, a obecnie ekspert telewizyjny, Johan Remen Evensen . - Nie ma jak walczyć z najlepszymi przy takich warunkach. Kiedy wiatr waha się od korzystnego do tego w plecy nie da się rywalizować, gdy trafi się na ten drugi - ocenił.

Na głosy niezadowolenia zareagował dyrektor Pucharu Świata, Sandro Pertile. Cytowany przez to samo źródło stwierdził, że choć rozumie frustrację skoczków, niewiele może się zmienić. - Tak to jest, kiedy uprawiamy sport na świeżym powietrzu - mówił. - Nie wydaje mi się, by w rywalizacji "na zewnątrz" można było zrobić coś innego. Musimy zbudować hale, by wyeliminować czynnik wiatru - dodawał.