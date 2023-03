MŚ Planica 2023. Granerud wśród faworytów

Powodów do zadowolenia nie miał Halvor Egner Granerud, który przed rozpoczęciem czempionatu był typowany w roli faworyta do wywalczenia medali na obu skoczniach. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na normalnym obiekcie był dopiero 11., ale kilka dni później potwierdził, że wciąż nie należy go lekceważyć. Norweg wygrał pierwszą serię treningową na dużym obiekcie, a dwie kolejne kończył kolejno na czwartym i drugim miejscu.