Eksplozja energii Kamila Stocha. Zwolnił wszystkie hamulce

Najlepszy skok Kamila Stocha w Planicy

- To był naprawdę bardzo dobry skok. Wydaje się, że jeśli chodzi o energię i puszczenie wszystkich hamulców, blokad i kontroli, to był on najlepszym ze wszystkich w Planicy . On był z minimalnym błędem, ale to w tej sytuacji nie miało znaczenia, bo w skoku bez kontroli generuję całą moc, jaką mam w sobie - cieszył się Stoch

Zapytany o to, czy miał jakiś magiczny sposób na to, by zwolnić hamulce, odparł: - Każdy z nas ma swoje sposoby na to, by dobrze skoncentrować się do skoku. Chodzi o to, by się nie rozpraszać i nie myśleć o "żabach", tylko skupić się na rzeczy, jaka jest do wykonania.