Dzięki niemu Dawid Kubacki zaczął chodzić. "Wlał nadzieję w serce"

Dawid Kubacki: z kulawika zrobił człowieka, który mógł normalnie iść

Tym, który tak bardzo pomógł naszemu skoczkowi, był Alois Hasibether. To specjalista od stymulacji elektrycznej. Ma ona na celu wzmocnienie mięśni, ale też rozluźnienie ich.

- To było coś, co wlało mi nadzieję w serce. Kiedy człowiek może w miarę swobodnie iść, to pojawiają się nowe możliwości. Można już iść przynajmniej potruchtać i powiększać zakresy ruchu - mówił Kubacki.