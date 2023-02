Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Planicy są dla reprezentacji w skokach narciarskich centralnym punktem sezonu. Świadczyć może o tym fakt, że sporo poświęcono dla przygotowań do nich. Kadra Thomasa Thurnbichlera zrezygnowała nawet z udziału w zawodach Pucharu Świata w Rasnovie, by odbyć treningi ściśle skrojone pod wyjazd do Słowenii. Podobnie postąpili m.in. Norwegowie z liderem klasyfikacji generalnej PŚ Halvorem Egnerem Granerudem na czele.

Jak wygląda terminarz MŚ w Planicy? Po raz pierwszy Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Kamila Stocha, Pawła Wąska i Aleksandra Zniszczoła zobaczymy w akcji w piątek 24 lutego. Odbędą się wtedy kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni normalnej. Ten przeprowadzony zostanie dzień później. Na niedzielę 26 lutego zaplanowano zawody drużyn mieszanych, a na czwartek 2 marca kwalifikacje mężczyzn na dużej skoczni HS102 (konkurs główny w piątek 3 marca). Swoje zmagania skoczkowie zakończą w sobotę 4 marca konkursem drużynowym.

Według Thomasa Thurnbichlera "Biało-Czerwoni" mają szansę na przywiezienie co najmniej dwóch medali - jednego z rywalizacji indywidualnej i jednego ze zmagań drużynowych.

Dobre rezultaty zagwarantują również spory zastrzyk finansowy.

Thomas Thurnbichler o przygotowaniach Polaków na mistrzostwa świata w Planicy. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Wiadomo, jak rozkładają się nagrody finansowe dla uczestników MŚ w Planicy. Najwięcej zarobią skoczkowie

Zdecydowano o podniesieniu puli nagród dla uczestników MŚ w Planicy. Podczas mistrzostw w Oberstdorfie, które odbyły się dwa lata temu, można było zarobić o około miliona złotych mniej niż teraz. Najwięcej przypadnie w udziale skoczkom narciarskim. Jak podaje norweski portal "NRK", w Słowenii rozdystrybuowanych zostanie łącznie ok. 5,5 miliona złotych.

"Skoczkowie są nadal zdecydowanie najlepiej opłacanymi zawodnikami Pucharu Świata. W każdym z poszczególnych konkursów podzielą się kwotą 390 tysięcy złotych. Skoczkinie narciarskie daleko w tyle ze 136 tys. zł" - czytamy.

Z kolei największe wzrosty wynagrodzeń w stosunku do poprzednich mistrzostw dotyczą biegaczek i biegaczy narciarskich. Przeznaczono dla nich takie same kwoty, bez względu na płeć. Ustalono nagrodę pieniężną w wysokości 266 tys. zł (w porównaniu do 202 tys. zł dwa lata temu) w każdym indywidualnym konkursie.

Polacy, tak jak inne reprezentacje, obrali już kierunek na Słowenię i są gotowi do walki o najwyższe cele. Co ciekawe, nasi reprezentanci nie poszli śladem kolegów z innych krajów i nie będą mieszkali w okolicach centrum całej imprezy . Thomas Thurnbichler zdecydował, że ulokują się w jego ojczyźnie - w Austrii. Wybrano hotel nad Faaker See. Jest on położony 35 kilometrów od skoczni w Planicy.

Thomas Thurnbichler / Foto Olimpik/NurPhoto / Getty Images

Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła / SIPAUSA/NEWSPIX.PL / Newspix

Aleksander Zniszczoł / Grzegorz Momot / Newspix