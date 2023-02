Pech Wellingera zaczął się latem 2019 roku . W czasie przerwy między sezonami zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, w konsewkencji tracąc cały sezon 19/20. W kolejnych mógł już skakać, ale jak to bywa przy tego typu kontuzjach, droga do powrotu do pełnej dyspozycji jest bardzo kręta i wymagająca. W trakcie kampanii 20/21 ani razu nie udało mu się zdobyć choćby punktu do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata , a kolejny cios przyszedł na początku 2022 roku.

MŚ Planica 2023. Kręta droga Andreasa Wellingera do medalu

Determinacja Andreasa Wellingera dała mu medal

Wellingerowi przypadło więc srebro i nie krył on ogromnej radości spowodowanej tym faktem. - To było niesamowicie niesamowite. Wypracowałem to sobie swoją determinacją - cytuje go "Sport1". Pojawił się u niego również delikatny niedosyt. - Jedyną rzeczą, której zabrakło do złota byli sędziowie, którzy dali mi tylko 18,5 punktu. Skoki były jednak naprawdę fajne - dodał.