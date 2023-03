Brutalna diagnoza! Legendarny trener "prześwietlił" Polaków

Konkurs drużynowy bez medalu Polaków

Rywalizacja indywidualna na dużej skoczni przyniosła nam kolejny krążek. Trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki, a tuż za jego plecami zmagania zakończył Kamil Stoch. Było to dobrym prognostykiem przed wieńczącym walkę na skoczniach konkursem drużynowym . Niestety, ten nie przyniósł nam medalu.

Polska zajęła czwarte miejsce, przegrywając ze Słowenią, Norwegią i Austrią. Walka o podium toczyła się do ostatniego skoku, a trener naszej ekipy, Thomas Thurnbichler zdecydował się zagrać "va banque", obniżając na żądanie belkę przed skokiem Kubackiego. Niestety, nie osiągnął on wymaganej odległości, by doliczyć dodatkowe punkty. Ostatecznie z ojczyzną szkoleniowca przegraliśmy o nieco ponad dziesięć punktów.