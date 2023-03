Błysk polskiego skoczka i ten palec. "Pobudzałem lewą półkulę mózgu"

Aleksander Zniszczoł szukał lepszego kontaktu z prawą częścią ciała

- To, co robiłem na wieży startowej, to było ćwiczenie od Marka Noelke. Może zadziałać. To miało za zadanie pobudzić lewą półkulę mózgu, żebym miał lepszy kontakt z prawą stroną ciała - tłumaczył Zniszczoł.