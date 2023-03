Po piątkowym konkursie indywidualnym Polacy byli jednymi z głównych kandydatów do złota . To właśnie Biało-Czerwoni zgromadzili najwięcej punktów po zsumowaniu wyników czterech zawodników.

Między pierwszym i piątym miejscem było jednak bardzo ciasno. Stało się jasne, że sobotni konkurs będzie bardzo zacięty. Thomas Thurnbichler, trener polskich skoczków, choć podkreślał, że jego drużyna będzie walczyła o złoto, to jednak mówił też, że dzień dniowi nierówny.

MŚ Planica 2023. O dwa błędy Polaków za dużo

Od środy z chorobą zmagał się Piotr Żyła. Na to wszystko nałożyło się zmęczenie. Nie pozwoliło to walczyć naszemu mistrzowi świata z normalnej skoczni na takim poziomie, na jakim by chciał. Znowu z gorączką startował Dawid Kubacki, choć - jak przyznał - czuł się w sobotę o wiele lepiej.