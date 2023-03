Bezcenna reakcja Żyły. Tak mógł "wypalić" tylko on!

35-latek, który jest... najstarszym mistrzem świata w historii (wyśrubował swój własny rekord sprzed dwóch lat) w środę wziął udział w sesjach treningowych na dużym obiekcie. Wypadł bez błysku, zajmując 27., 7. i 15. miejsca. Bezpośrednio po tych próbach przyznawał, że nie jest sobą. - Nie czuję się najlepiej. Może to zmęczenie po tych wieczornych kręglach. Mam nadzieję, że to tylko tyle - mówił. Skarżył się między innymi na ból głowy, a wszystko to budziło obawy trenera, Thomasa Thurnbichlera.