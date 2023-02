Żyłę przed rozpoczęciem rywalizacji wymieniano w szerokim gronie kandydatów do medalu. Polak nadzieje wśród kibiców rozbudził już podczas serii próbnej, którą dość pewnie wygrał. Niestety, w pierwszej serii takowe nieco przygasły - skoczył 97,5 metra i zajmował dopiero 13. miejsce. Mimo, iż strata do podium nie była duża, trudno było wierzyć, że skok na miarę awansu do czołowej trójki jest możliwy.