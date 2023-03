Trener austriackiej kadry skoczków zabrał głos przed konkursem indywidualnym na dużej skoczni na mistrzostwach świata w Planicy. Liczy, że tym razem któryś z jego podopiecznych stanie na podium. Poprzednim razem blisko było do tego Stefanowi Kraftowi, lecz z medalowych miejsc zepchnął go niespodziewanie Piotr Żyła. Pojawiły się zarzuty, że do triumfu Polaka przyczyniły się "loteryjne warunki". Andreas Widhoelzl niejako do tego teraz nawiązuje. "Mam nadzieję, że będzie sprawiedliwie" - mówi.