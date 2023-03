Timi Zajc w piątkowy wieczór uszczęśliwił wszystkich kibiców skoków narciarskich w Słowenii, zdobywając złoty medal mistrzostw świata w Planicy. Nie tak dawno temu podczas innej imprezy mistrzowskiej rozgrywanej we własnej ojczyźnie 22-latek wywołał aferę, przez co został wykluczony z kadry. Teraz nowy mistrz świata wrócił do tamtych wydarzeń i przyznał, że bez nich nie mógłby otwierać teraz szampana w przypływie radości.