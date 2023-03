Afera w Planicy! Mistrz świata grzmi o oszustwie. FIS musi przepraszać

Gdy mistrzowie świata w końcu odebrali swoje złotem medale, mogli czuć wielką dumę. Mina jednego z nich szybko jednak zrzedła. Gdy Joergen Graabak chciał zapozować do fotografii ze swoim trofeum... szpilka przytrzymująca medal pękła, a na szyi została mu jedynie tasiemka , na której wcześniej wisiał.

- Niestety, jakość medalu była zbyt słaba. Zapewne przydarzyło się to także kilku innym osobom. To rozczarowujące - stwierdził Joergen Graabak w rozmowie z portalem Nrk.no, prezentując zdjęcia uszkodzonego medalu. - Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć nowy. Myślę, że to kwestia gwarancji. Reklamacja zostanie złożona natychmiast, a teraz mam nadzieję, że zostanie uznana - dodał reprezentant Norwegii. Z jego ust padłu także słowa o oszustwie.