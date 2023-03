Afera po triumfie Żyły. Trener Graneruda mówi o jury. "Długo czekali"

Skoki narciarskie: MŚ w Planicy. Alexander Stoeckl wierzy w Graneruda przed kolejnym konkursem

Na temat warunków, jakie panowały podczas zmagań na normalnej skoczni wypowiedział się także szkoleniowiec norweskiej kadry Alexander Stoeckl, który pochwalił jury za podejmowane decyzje. - To był bardzo trudny konkurs. Warunki były ciężkie, bardzo często się zmieniały (...). Potrzebowaliśmy szczęścia i perfekcyjnych skoków. Halvor zbliżył się do perfekcji, ale szczęścia mu zabrakło. To, które miejsce ostatecznie zajął, 11. czy 14. właściwie nie ma znaczenia. Uważam, że jury zrobiło wszystko co możliwe. Długo czekali na zapalenie zielonego światła. Nie chcieli szybko zmieniać belki startowej w górę lub w dół. To dobrze - przyznał Alexander Stoeckl w rozmowie z RMF FM.