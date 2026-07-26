Matulka postraszył lidera Rajdu Polski. Polak wygrał odcinek i był tuż za Suninenem

Matulka i Dymurski, jadący Skodą Fabią RS Rally2, pokonali na tej próbie Teemu Suninena i Anttiego Haapalę o zaledwie 0,2 sekundy. Różnice były minimalne, ale dla polskiej załogi miało to duże znaczenie. W tak mocno obsadzonej stawce wygranie odcinka specjalnego i wskoczenie na pozycję lidera było potwierdzeniem bardzo wysokiego tempa.

Finowie szybko odpowiedzieli. Suninen i Haapala najlepiej poradzili sobie na odcinku Gmina Jasienica i po czterech próbach objęli prowadzenie w rajdzie. Ich przewaga nad Matulką i Dymurskim wynosiła jednak tylko 3,6 sekundy, więc sytuacja w czołówce wciąż była bardzo otwarta. Polacy pozostawali blisko liderów i nadal liczyli się w walce o najwyższe pozycje.

Pierwsza sobotnia pętla pokazała, że Matulka nie zamierza ograniczać się do spokojnej jazdy i obrony wyniku. Polski kierowca pojechał odważnie, skutecznie i bez większych strat. W rywalizacji z europejską czołówką każdy błąd mógł kosztować kilka pozycji, ale załoga Matulka/Dymurski utrzymywała tempo pozwalające myśleć o bardzo dobrym rezultacie.

Po pierwszej pętli Rajdu Polski liderami byli Suninen i Haapala, ale gospodarze mieli powody do optymizmu. Matulka z Dymurskim bronili honoru polskich załóg i tracili do pierwszego miejsca niewiele. W praktyce oznaczało to, że dalsza część dnia zapowiadała się bardzo emocjonująco, bo różnice na czele były liczone w sekundach.

Dla Matulki był to także ważny występ w kontekście krajowej rywalizacji. Dobre tempo na trasach Rajdu Polski mogło mieć znaczenie nie tylko w klasyfikacji europejskiej, ale również w walce o jak najwyższą pozycję wśród polskich załóg. Wygrany odcinek i niewielka strata do lidera po pierwszej pętli pokazały, że stać go na jazdę na bardzo wysokim poziomie.

Rajd Polski po pierwszej pętli miał więc wyraźnego lidera, ale daleko było jeszcze do rozstrzygnięcia. Suninen objął prowadzenie, jednak Matulka pozostawał bardzo blisko. Wygrany odcinek Jastrzębie-Zdrój i strata zaledwie 3,6 sekundy po czterech próbach sprawiły, że polscy kibice mogli z dużym zainteresowaniem czekać na kolejne oesy.