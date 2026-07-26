Marczyk zdradził kulisy rajdu. "Mam trochę sportowej złości"
Mikołaj Marczyk przeżył trudne chwile podczas Rajdu Polski. Polski kierowca jako jeden z pierwszych ruszył z pomocą poszkodowanej załodze, a chwilę później musiał ponownie usiąść za kierownicą i wrócić do walki na trasie. W rozmowie opowiada o kulisach tych wydarzeń i emocjach, które towarzyszyły mu przed kolejnym startem.
Mikołaj Marczyk przeżył trudne chwile podczas Rajdu Polski. Polski kierowca był jednym z pierwszych na miejscu poważnego wypadku Dominika Stritesky'ego i Jiriego Krajcy, pomagając służbom ratunkowym jeszcze przed ich przyjazdem. W rozmowie opowiedział o kulisach tych wydarzeń.
- Dojechaliśmy na miejsce wypadku, był on dość poważny. Czekaliśmy tam na ambulans i straż pożarną, pomagaliśmy wydostać z auta Dominika, który nie za bardzo mógł się ruszać. To nie było dla nas łatwe od strony psychicznej - przyznał Marczyk.
Polak podkreślił, że musiał szybko skupić się na kolejnym odcinku specjalnym.
- Najważniejsze było to, aby przy całym towarzyszącym nam stresie pojechać na odcinek Jasienica, a nie do serwisu. Kiedy stanąłem na starcie, zdałem sobie sprawę, że mogę skupić się na tym, co lubię najbardziej w życiu, czyli na szybkiej jeździe samochodem rajdowym. Starałem się temu oddać, nie zastanawiając się nad innymi rzeczami, choć wiadomo, że trudno tak od razu wyczyścić głowę - relacjonował.
Całą rozmowę Jakuba Żelepienia z Mikołajem Marczykiem, nagraną podczas Rajdu Polski, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.