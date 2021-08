Absolutna legenda MotoGP Valentino Rossi zakończył karierę. WIDEO (POLSAT SPORT) WIDEO |

To miał być pierwszy weekend po przerwie wakacyjnej. Spokojny powrót zawodników do walki na torze i rytuałów poza nim. Stało się inaczej. Zgodnie z obietnicami, Valentino Rossi dał odpowiedź co do swej przyszłości w MotoGP. Niestety dla fanów, nie była to informacja dobra.