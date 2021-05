Drift my ride - Odcinek 4 (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Program skierowany do fanów motoryzacji, kochających efektowne wejścia w zakręty i niebezpieczne wyjścia. Żądni wrażeń, gotowi na przyjęcie solidnej dawki zapachu palonej gumy, pisku opon i wrażeń z ostrej jazdy. To również program dla tych, którzy potrafią godzinami siedzieć w garażach i up-gradować swoje auta, majsterkowiczów i zajawkowiczów. Dla tych, co się ścigali i dla tych, co by chcieli. Dla tych, którzy każdy oszczędzony grosz inwestują w 4 kółka. W tym programie bowiem dowiedzą się, ile i dlaczego ten sport tyle kosztuje.