Wielki powrót Roberta Kubicy. Włosi zachwyceni Polakiem

Robert Kubica nie jest wcale postacią anonimową w świecie sportów motorowych. Choć dziś znany jest głównie jako pierwszy w historii Polak ścigający się w Formule 1 oraz zwycięzca słynnego wyścigu 24h Le Mans, nie należy zapominać, że swego czasu Polak spełniał się także w roli kierowcy rajdowego.

W rajdach Krakowianin startował regularnie w przerwach między wyścigami Formuły 1. W 2011 roku wszystko jednak zmieniło się po dramatycznym wypadku, który miał miejsce podczas Ronde di Andora. W trakcie drugiego etapu Polak wbił się w barierę, doznając przy tym bardzo poważnych obrażeń. Wówczas obawiano się, że Kubica nigdy więcej nie wróci już do sportów motorowych, wkrótce potem ten zaliczył jednak wielki "come back".

Po wypadku Kubica brał udział w rajdach, a w 2013 roku sięgnął po tytuł czempiona klasy WRC2. Ostatni raz za kierownicą samochodu rajdowego oglądać go mogliśmy na początku 2016 roku. Aż do teraz.

Robert Kubica znów za kierownicą samochodu rajdowego

We Włoszech media mocno rozpisują się o Robercie Kubicy, który po rywalizacji w wyścigu 6 Hours of Spa-Francorchamps zameldował się na toskańskim torze La Canniccia, gdzie zasiadł za kierownicą samochodu rajdowego. 41-latek zaliczył kilka okrążeń swoim Fordem Fiestą RS WRC, a fragment przejazdu uwieczniono na nagraniu, które w mediach społecznościowych opublikował profil Prodrive Academy.

"Są kierowcy, przy których od razu czujesz, że oglądasz coś wyjątkowego. To zawsze wielki zaszczyt mieć mistrza takiego jak Robert Kubica na Canniccii. Widzieć go za kierownicą z bliska, obserwować każdą trajektorię, każdy ruch, każdy detal… to coś, co wykracza poza zwykłe "szybkie jeżdżenie". To jeden z tych momentów, kiedy po prostu milkniesz i patrzysz. Bo pozostaje tylko się uczyć" - napisano w opisie nagrania.

Obecnie Robert Kubica skupia się na sezonie w FIA World Endurance Championship i czerwcowym wyścigu 24h Le Mans. Niewykluczone jednak, że już wkrótce ponownie zobaczymy go w rajdach samochodowych. Jak donosi portal "WP SportoweFakty", Krakowianin miał otrzymać zaproszenie od organizatorów Polskiego Rajdu Legend na sierpniowe zmagania w Kotlinie Kłodzkiej. Na ten moment nie ujawniono jednak, czy triumfator Grand Prix Kanady z 2008 roku zdecydował się na wzięcie udziału w zawodach.

