Przerażający wypadek polskiej załogi. Są wieści ze szpitala

Tomasz Kalemba

Fatalnie dla polskiej załogi Aleksander Terlecki i Michał Marczewski zakończył się występ w Rally Aukstaitija 2026 na Litwie. Biało-Czerwoni mieli przerażający wypadek, po którym z samochodu wyrzuciło silnik. Odpadły też koła. Film z tym wypadkiem krąży w sieci i trzeba przyznać, że jest przerażający. Dolnośląskie media informują o kompresyjnym złamaniu kręgosłupa u Marczewskiego, który jest pilotem Terleckiego.

Rajdowy samochód polskiej załogi koziołkuje na szutrze, wokół kurz i odpadające fragmenty pojazdu
Tak koziołkował samochód polskiej załogi Aleksander Terlecki i Michał Marczewski na rajdzie na Litwie

To były naprawdę dramatyczne chwile na jednym z pierwszych odcinków specjalnych Rajdu Aukstaitija na Litwie. Bardzo poważny wypadek zanotowali bowiem wrocławski kierowca Aleksander Terlecki i jego świdnicki pilot Michał Marczewski.

Polacy wylecieli w górę na jednej z hopek, ale nie wylądowali na czterech kołach, tylko przodem samochodu uderzyli o drogę. Następnie kilka razy przekoziołkowali. Widać było, jak z samochodu odpadają kolejne części, a następnie wypada silnik.

Dramatyczne chwile polskiej załogi, wszystko uchwyciły kamery

Filmy z tego wypadku są naprawdę wstrząsające. Jak informuje Jelonka.com, Terlecki wyszedł z wypadku bez szwanku, z kolei u Marczewskiego doszło do kompresyjnego złamania kręgosłupa. Polega ono na zgnieceniu lub obniżeniu wysokości trzonu kręgowego.

Kilka godzin po wypadku Marczewski zamieścił post na Facebooku, w którym napisał:

Dziękuję wszystkim za wiadomości i wsparcie. Jeszcze przez chwilę zostaję w szpitalu na Litwie, ale wszystko wskazuje na to, że za kilka dni zostanę przetransportowany do Polski. Dziś samodzielnie zrobiłem kilka kroków, więc wierzę, że na nocnym półmaratonie Wrocławskim mnie zobaczycie. Nie potrafię wyrazić słowami, jak wiele znaczą dla mnie Wasze wiadomości, pamięć i obecność w tym czasie. Dziękuje też całemu mojemu teamowi za to, że jesteście ze mną, a szczególnie Alkowi - za wsparcie i bycie obok mnie przez cały czas.

