Polak coraz bliżej tytułu mistrza Europy. Główny rywal został w tyle

Przed rozpoczęciem Rajdu Walii Marczyk miał przewagę 11 punktów nad Włochem. Dzięki temu, że Polak ukończył zmagania na trzecim miejscu, a Włoch - na szóstym, różnica wzrosła do 15 "oczek".

- Zdobywamy kolejne niezwykle cenne punkty do klasyfikacji mistrzostw Europy - to jest dla nas najważniejsze. W siedmiu rundach tegorocznego sezonu FIA ERC cztery razy stawaliśmy na podium. Prezentujemy dobrą i równą formę, natomiast rywalizacja w mistrzostwach Europy jest niezwykle zacięta. W tym momencie koncentrujemy się już wyłącznie na Rajdzie Chorwacji, który zakończy sezon. Emocje będą tam ogromne, więc trzymajcie kciuki - powiedział Marczyk.

Mikołaj Marczyk coraz bliżej mistrzostwa Europy

Rajd od początku układał się po myśli Marczyka i jego pilota Gospodarczyka. Już na piątkowym odcinku specjalnym zajęli drugie miejsce, pokazując, że są w wysokiej formie. W sobotę Polacy wygrali dwie próby, kończąc dzień na trzeciej pozycji.

W niedzielę wszyscy kierowcy mieli utrudnione zadanie, ponieważ zmieniła się pogoda. Zaczął padać deszcz, a zespoły musiały dobrać odpowiednie ogumienie. Marczyk i Gospodarczyk poradzili sobie jednak znakomicie. Finałową próbą Rali Ceredigion był Power Stage Mynnydd Bach 2. Polacy wykręcili tam trzeci czas, dzięki czemu wywalczyli dodatkowe trzy punkty.

Nasi reprezentanci zakończyli imprezę na trzecim miejscu.

- Niedzielna rywalizacja była jeszcze bardziej wymagająca, bo zmieniła się pogoda. Nikt tak do końca nie wiedział, jakie zabrać opony - czy będzie padał deszcz, a jeśli tak, to z jaką intensywnością. Zadanie było bardzo trudne, ale w tej pogodowej ruletce obroniliśmy trzecie miejsce i wracamy do domu w bardzo dobrych nastrojach - podsumował Marczyk.

Finałową rundą sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy będzie Rajd Chorwacji. Impreza ta odbędzie się w dniach 3-5 października a jej bazą będzie Zagrzeb. Na zawodników czeka tam 10 wymagających odcinków o łącznej długości 180 kilometrów. Większość z nich to próby znane z czasów, kiedy rajd był częścią mistrzostw świata.

