Marczyk dopiął swego. Polak rajdowym mistrzem Europy. Zdecydował ostatni odcinek

Igor Szarek

Historyczny sukces "Biało-czerwonych" kierowców. W zakończonych niedawno Rajdowych Mistrzostw Europy Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk popisali się najlepszymi wynikami, skutkiem czego ostatecznie stanęli na najwyższym stopniu podium międzynarodowej imprezy. O tytuł musieli jednak walczyć aż do ostatniego odcinka specjalnego.

Miko Marczyk, Szymon Gospodarczyk
Miko Marczyk, Szymon Gospodarczykmateriały prasowe

Od 3 do 5 października fani sportów motorowych mogli podziwiać zmagania w ramach ostatniego etapu tegorocznych Rajdowych Mistrzostw Europy. "Biało-czerwoni" mieli na tej imprezie mocną reprezentację w postaci Mikołaja Marczyka oraz jego pilota Szymona Gospodarczyka, którzy występują pod szyldem "ORLEN Teamu", jeżdżąc Skodą Fabią RS Rally2.

W edycjach imprezy z lat 2021 oraz 2024 Marczyk uplasował się na 3. miejscu w klasyfikacji generalnej, co dotychczas było jego największym sukcesem. Tym razem miał on jednak aspiracje na znacznie lepszy rezultat, co dobitnie udowodnił podczas tegorocznej edycji Rajdu Chorwacji.

Marczyk rajdowym mistrzem Europy. Do końca musiał walczyć o swój debiutancki triumf

Końcowy sukces Marczyka wcale nie był aż tak pewny. Rajd Chorwacji rozpoczął on co prawda od zwycięstwa na odcinku kwalifikacyjnym, lecz podczas sobotnich zmagań na odcinku specjalnym szło mu już nieco gorzej. Ostatecznie uplasował się w tej część rywalizacji na 6. pozycji. Oznaczało to, że losy mistrzostwa rozstrzygnąć się musiały dopiero w niedzielę.

    Ten dzień zdecydowanie nie rozpieszczał kierowców, bowiem przyjemna słoneczna aura diametralnie ustąpiła miejsca ulewnym deszczom. Paradoksalnie pomogło to jednak Marczykowi oraz Gospodarczykowi, którzy zdecydowanie wyróżniali się tego dnia spośród całej stawki. Dzięki temu zdołali oni wygrać dwa z czterech odcinków specjalnych. To z kolei sprawiło, że na ostatnim odcinku mogli oni już spokojnie pilnować wypracowanej wcześniej przewagi. Na całe szczęście udało im się tego dokonać

    Ostatecznie Marczyk niedzielne zmagania zakończył jako 3. kierowca. Był on jednak zawodnikiem, który na przestrzeni wszystkich rajdów prezentował się najlepiej z całej stawki. To przesądziło o premierowym tytule rajdowego mistrza Europy, dla Marczyka. 

    Tym samym zdobył on 8. tego typu tytuł dla kraju nad Wisłą. Wcześniej takim wyczynem mogli się natomiast pochwalić między innymi: Sobiesław Zasada (3), Kajetan Kajetanowicz (3) oraz Krzysztof Hołowczyc (1). Od dziś do tego zaszczytnego grona dołączył Mikołaj Marczyk.

    Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk pierwsi na mecie Rajdu Świdnickiego
    Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk pierwsi na mecie Rajdu Świdnickiegomateriały prasowe
    Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk w akcji
    Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk w akcjimateriały prasowe
    Mikołaj Marczyk wygrał pierwszy etap Rajdu Śląska
    Mikołaj MarczykMateusz KotowiczEast News
    Mikołaj Marczyk: Rajd Śląska przewija się w moim rajdowym życiu od samego początku. WIDEORajd Śląskamateriały prasowe

