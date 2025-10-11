Koszmarny wypadek na trasie rajdu. Samochód wjechał w kibiców

Dokładnie o godz. 15:34 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie otrzymała zgłoszenie wypadku, do którego doszło w miejscowości Maciejowice na trasie Rajdu Nyskiego - odcinek OS1-OS2.

Zdarzenie to było naprawdę niebezpieczne. Kierujący pojazdem marki Citroen wjechał w grupę osób, które znajdowały się w miejscu oznaczonym jako niebezpieczne.

Wypadek na trasie rajdu. Dwóch fotoreporterów poszkodowanych

Jak czytamy na stronie rmf24.pl, "poszkodowanymi mają być dwaj fotoreporterzy, którzy dokumentowali przebieg rajdu".

W wyniku wypadku ranne zostały dwie osoby. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala w Nysie karetką. W przypadku drugiej potrzebny był śmigłowiec LPR. Poszkodowany doznał obrażeń kończyn, zaś drugi - miednicy.

"Ze zgłoszenia wynikało, że samochód osobowy wjechał w grupę osób stojących na poboczu obserwujących rajd. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano pierwsze zastępy PSP i OSP oraz ZRM i Policję. Na miejsce wezwano również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Po przybyciu na miejsce zdarzenia faktycznie potwierdzono, że samochód rajdowy wjechał w grupę trzech osób" - napisano w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.

"W wyniku tego wypadku dwie osoby zostały ranne i zostały zabrane do szpitala, z czego jedna z osób rannych została zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przyczyny wypadku ustala Policja" - dodano.