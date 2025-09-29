Interia jedzie z rajdowym mistrzem Polski. Kulisy świata rajdów samochodowych. WIDEO
Za nami emocjonujące starcia Rajdu Śląskiego. Redakcja Interii Sport zasiadła u boku Jakuba Matulki, lidera Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, i mogła na własnej skórze poczuć emocje towarzyszące takiej rywalizacji.
Rajd Śląska to jedno z kluczowych wydarzeń rajdowych w Polsce, podczas którego przez trzy dni kierowcy rywalizują na odcinkach o łącznej długości ponad 150 km, rozlokowanych w różnych częściach województwa śląskiego.
- Jestem u siebie w domu. Znam te dojazdówki, wiem, gdzie się znajduję. To nie jest tak, że na co dzień jeżdżę tędy do sklepu, ale bez wątpienia czuję, że to mój rajd. Motywacja jest więc dużo większa - mówił przed rozpoczęciem rywalizacji Jakub Matulka.
Redakcja Interii Sport otrzymała unikalną szansę, by z bliska przyjrzeć się światu rajdów, zajmując miejsce pasażera u boku Jakuba Matulki, aktualnego lidera klasyfikacji generalnej Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Załączony materiał wideo pokazuje, jakie emocje towarzyszą w rajdówce od środka.