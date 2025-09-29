Interia jedzie z rajdowym mistrzem Polski. Kulisy świata rajdów samochodowych. WIDEO

Rajd Śląska to jedno z kluczowych wydarzeń rajdowych w Polsce, podczas którego przez trzy dni kierowcy rywalizują na odcinkach o łącznej długości ponad 150 km, rozlokowanych w różnych częściach województwa śląskiego.

- Jestem u siebie w domu. Znam te dojazdówki, wiem, gdzie się znajduję. To nie jest tak, że na co dzień jeżdżę tędy do sklepu, ale bez wątpienia czuję, że to mój rajd. Motywacja jest więc dużo większa - mówił przed rozpoczęciem rywalizacji Jakub Matulka.