Rajd Śląska 2025: wszystkie karty odkryte!

Rajd Śląska w pigułce

•14 asfaltowych odcinków specjalnych w Województwie Śląskim.

•10. z 14 rund Rajdowego Pucharu Europy FIA (FIA ERT).

•Trzy dni rajdowej rywalizacji na najwyższym poziomie (19-21 września).

•Uroczysty start rajdu na ulicy Dworcowej - w centrum Katowic.

•Gliwiczanin Jakub Matulka przed szansą zdobycia tytułu mistrza Polski.

•Zmagania otworzy spektakularne, wieczorne ściganie w centrum Katowic.

•Impreza zaliczana jest także do mistrzostw Polski (RSMP), w tym historycznych (Millers Oils HRSMP), a także do Rajdowych Mistrzostw Południa (RMP).

•Wszechstronny Superauto.pl Stadion Śląski - widowiskowy superoes, serwis, meta zawodów i wręczenie pucharów na chorzowskim obiekcie.

•Rajdowe załogi przejadą m.in. przez Zabrze, Jastrzębie-Zdrój, Jasienicę, Ochaby, Marklowice, Hażlach i Kiczyce.

•Zawody rozgrywane pod honorowym patronatem Wojciecha Saługi, Marszałka Województwa Śląskiego.

•Mocna i zróżnicowana stawka - lider punktacji mistrzostw Europy, trzech mistrzów Polski i dwóch poprzednich triumfatorów Rajdu Śląska.

•19-letni lider klasyfikacji ERC3 w mistrzostwach Europy zadebiutuje za kierownicą samochodu Rally2 - najszybszego dopuszczonego do startów w Polsce.

Komplet informacji na temat nadchodzącej edycji Rajdu Śląska organizatorzy przekazali dziś (9 września), podczas konferencji prasowej na Superauto.pl Stadionie Śląskim. Wszechstronny obiekt w Chorzowie od samego początku Rajdu Śląska jest jego "domem". W tym miejscu mieści się baza rajdu, a także park serwisowy oraz jeden z odcinków specjalnych.

PONOWNIE W MIĘDZYNARODOWYM CYKLU

Rajd Śląska, już od swojej pierwszej edycji (2017), jest rozgrywany w randze rundy mistrzostw Polski. W 2023 roku impreza zyskała międzynarodową rangę i stała się częścią Rajdowego Pucharu Europy (FIA ERT). Rok później, dzięki zaangażowaniu organizatorów i wsparciu partnerów, awansowała do grona ośmiu najważniejszych rajdów w Europie, składających się na Rajdowe Mistrzostwa Europy. W tym sezonie Rajd Śląska, którego głównym partnerem jest Województwo Śląskie i Superauto.pl Stadion Śląski, ponownie ma międzynarodowy status i stanowi część FIA ERT.

Oprócz tego Rajd Śląska to też kluczowy etap walki w mistrzostwach Polski, bo to właśnie na Śląsku najprawdopodobniej rozstrzygną się losy tytułu. Nieprzerwanie od 2018 roku częścią imprezy jest rywalizacja załóg w niesamowitych samochodach sprzed lat. Dla uczestników Millers Oils HRSMP starcie na śląskich oesach stanowi piątą z sześciu zaplanowanych rund.

Rajd Śląska jest mocno związany z rajdami okręgowymi. Impreza wywodzi się z Rajdu Mikołowsko-Żorskiego - rundy mistrzostw Śląska, którą organizatorzy Rajdu Śląska po raz pierwszy przeprowadzili w 2012 roku. Stąd też Fundacja Automobilistów nie zapomina o uczestnikach mistrzostw okręgowych. W sezonie 2025 okazję do rywalizacji w Rajdzie Śląska mają również uczestnicy Rajdowych Mistrzostw Południa. Rajdy zaliczane do tego cyklu są krótsze niż rundy mistrzostw Polski, więc załogi z RMP obowiązuje nieco inny harmonogram.

W rajdach samochodowych rywalizują załogi złożone z kierowcy i pilota. Zawodnicy ścigają się wyłącznie na odcinkach specjalnych, czyli wyłączonych z normalnego ruchu i profesjonalnie zabezpieczonych, mało uczęszczanych fragmentach dróg. Między poszczególnymi odcinkami specjalnymi (tzw. oesami) załogi przemieszczają się drogami dojazdowymi - w otwartym ruchu, z poszanowaniem wszystkich przepisów prawa o ruchu drogowym.

RAJD ŚLĄSKA - KTO BĘDZIE SIĘ ŚCIGAĆ? JAKIE SAMOCHODY ZOBACZYMY?

Łącznie 94 załogi zapowiedziały udział w Rajdzie Śląska. 25 duetów przywiezie widowiskowe samochody z napędem na cztery koła. W tym gronie jest 11 załóg, które skorzystają z konstrukcji Rally2 - najszybszych i najbardziej zaawansowanych samochodów rajdowych, jakimi można się ścigać w Polsce. Te auta mają ponad 300 KM mocy, stały napęd na cztery koła, zawieszenie o imponującym skoku oraz sekwencyjną skrzynię biegów. Jeden egzemplarz rajdówki Rally2 kosztuje ponad milion złotych!

Do rywalizacji w przedostatniej rundzie RSMP przystąpi 29 załóg, w tym liderzy punktacji - Jakub Matulka i Damian Syty (Skoda Fabia RS Rally2, nr 2). Z jedynką pojadą dwukrotni zwycięzcy Rajdu Śląska (2019 i 2021), dwukrotni mistrzowie Polski i pierwsza załoga w tabeli mistrzostw Europy - Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia RS Rally2). Trójkę organizatorzy przyznali załodze Grzegorz Grzyb/Adam Binięda (Skoda Fabia RS Rally2). W pierwszej piątce listy zgłoszeń są również Jarosław Kołtun z Ireneuszem Pleskotem (Skoda Fabia RS Rally2, nr 4) oraz Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski (Skoda Fabia RS Rally2, nr 5).

Niespodzianką jest start Tymka Abramowskiego. 19-latek, który w tym sezonie skupił się głównie na startach w mistrzostwach Europy, zdążył już wygrać trzy rundy FIA ERC w klasyfikacji ERC3, a także sięgnąć (wraz z Jakubem Wróblem) po M-Sport Fiesta Rally3 Trophy - puchar dla zawodników korzystających z Fordów Fiesta Rally3. W Rajdzie Śląska Abramowski zaliczy ważny sportowy awans i zadebiutuje za kierownicą Citroena C3 Rally2. W rajdówce najwyższej kategorii towarzyszyć mu będzie Jakub Gerber. Po krótkiej przerwie na oesy wracają bracia Jarek i Marcin Szejowie (Skoda Fabia RS Rally2, nr 6), aktualni mistrzowie Polski.

W klasie 3 (samochody Rally3) zmierzy się pięć duetów, na czele z aktualnymi liderami tej kategorii - Adrianem Łabudą i Michałem Kuśnierzem (Ford Fiesta Rally3). Nie zabraknie również załogi prowadzącej w klasyfikacji samochodów z napędem na jedną oś (2WD). Marcin Górny i Mateusz Martynek zmierzą się z trzynastoma innymi duetami w samochodach 2WD.

W gronie rajdowych legend, czyli samochodów historycznych zgłoszonych do rundy Millers Oils HRSMP są m.in. takie konstrukcje jak Subaru Legacy 4WD Turbo, Porsche 911, Ford Escort Cosworth, Lancia Delta Integrale, Subaru Impreza, Audi Quattro czy też budzące nostalgię konstrukcje z NRD i PRL, czyli Trabant 601 i Fiat 126p.

Uczestnicy Rajdowych Mistrzostw Południa stawią się na Śląsku w liczbie 43 załóg. Wśród nich - rzecz jasna - są liderzy cyklu - Szymon Gańczarczyk i Sławomir Parzyk reprezentujący Automobilklub Ziemi Tyskiej.

SUPERAUTO.PL STADION ŚLĄSKI ARENĄ RAJDOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ

Wyniki Rajdu Śląska już wielokrotnie rozstrzygały o losach najważniejszych tytułów w kraju, a także w Europie. W 2018 roku o zwycięstwie zdecydowała najmniejsza różnica w historii krajowego czempionatu. Na dystansie 112,02 km Tomasz Kasperczyk i Damian Syty byli szybsi od Jakuba Brzezińskiego i Kamila Kozdronia o zaledwie 0,2 s! Gdyby przełożyć to na jednostki odległości, to pierwszą od drugiej załogi na mecie dzieliło mniej niż 6 metrów.

Rok później Rajd Śląska również zapisał się w historii polskich rajdów. Zwyciężyli Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk czym przypieczętowali zdobycie pierwszego w karierze tytułu mistrzów Polski. Marczyk ustanowił przy tym nowy rekord RSMP - został najmłodszym mistrzem Polski w historii. W dniu zakończenia Rajdu Śląska miał 23 lata, 10 miesięcy i 15 dni.

W sezonie 2023 starcie na śląskich oesach stanowiło przedostatnią rundę mistrzostw Polski. Rajd wygrali Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel, ale na mecie pod Superauto.pl Stadionem Śląskim nie mniejszą radość odczuwali Grzegorz Grzyb i Adam Binięda, którzy zdobyli punkty za czwarte miejsce. Dzięki temu wynikowi Grzyb sięgnął po swój trzeci, a Binięda pierwszy tytuł mistrza Polski w karierze.

Przed sezonem 2024 Rajd Śląska awansował do mistrzostw Europy - najstarszego i drugiego najważniejszego cyklu rajdowego na świecie. Zawody zamykały sezon europejskiego i polskiego czempionatu. W obu seriach kwestia tytułów mistrzowskich nie była rozstrzygnięta, więc gra toczyła się o wyjątkowo wysoką stawkę. W niedzielę, 13 października wielofunkcyjny chorzowski obiekt ponownie był "świadkiem" ważnych sportowych rozstrzygnięć. To właśnie tu poznaliśmy nazwiska nowych mistrzów Europy i Polski. Najlepszymi na Starym Kontynencie zostali Nowozelandczycy - Hayden Paddon i John Kennard, którzy pokonali blisko 19 000 km, by rywalizować na oesach w Województwie Śląskim. Po tytuł mistrzów Polski sięgnęła załoga, która na Rajd Śląska miała znacznie bliżej, czyli pochodzący z Ustronia bracia Jarek i Marcin Szejowie.

Tegoroczny Rajd Śląska będzie kluczowy dla gliwiczanina Jakuba Matulki. 25-letni kierowca, wraz z Damianem Sytym, stawał na podium wszystkich pięciu rozegranych do tej pory rund RSMP, z czego trzy razy na najwyższym stopniu. W efekcie Matulka przystąpi do rywalizacji w Rajdzie Śląska jako zdecydowany lider punktacji mistrzostw Polski. Do tej pory zgromadził 154 punkty, podczas gdy drugi w tabeli Grzegorz Grzyb - 102. Aby przypieczętować tytuł już w swojej domowej rundzie, Matulka musi jedynie dopilnować, by Grzyb nie odrobił do niego więcej niż dwa punkty.

RAJD ŚLĄSKA 2025 - CO, GDZIE I KIEDY?

Z myślą o kibicach organizatorzy przygotowali łącznie 20, bezpłatnych stref kibica i udostępnili także mapy wszystkich odcinków specjalnych.

Pierwszą okazją do zobaczenia rajdowych załóg w akcji będzie odcinek testowy (piątek, 19 września) w Zabrzu-Mikulczycach. Zlokalizowano tam również strefę dla kibiców, a próba będzie dostępna dla rajdowych załóg od 9:30 do 14:30.

W piątkowy wieczór (19 września) uczestnicy Rajdu Śląska opanują centrum Katowic - miasta, które jest współgospodarzem wydarzenia. Najpierw, od godziny 18 - podczas ceremonii startu na ulicy Dworcowej - będzie można spotkać zawodników i zobaczyć ich samochody z bliska. Następnie przewidziano odcinek specjalny GZM Katowice - spektakularną, wieczorną próbę na zamkniętych i zabezpieczonych ulicach Katowic. Na trasie tego oesu zaplanowano aż trzy dogodne strefy dla kibiców.

W sobotę rywalizacja przenosi się na południe regionu. Rozegrane będą oesy w Jastrzębiu-Zdroju, Hażlachu i gminie Jasienica. Przygotowano na nich łącznie osiem punktów do kibicowania. Na każdym z oesów załogi pojawią się dwukrotnie. Na zakończenie sobotniego etapu załogi wrócą do Chorzowa - jednego z miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - partnera strategicznego zawodów. Tam przygotowano "specjalność" imprezy, a więc rozgrywany od pierwszej edycji Rajdu Śląska odcinek dookoła Superauto.pl Stadionu Śląskiego. Na błoniach Kotła Czarownic na kibiców będą czekać dwie strefy.

Z kolei w niedzielę uczestnicy Rajdu Śląska zmierzą się na odcinkach Marklowice Górne, Kiczyce oraz Województwo Śląskie, który prowadzi przez Ochaby Wielkie i Ochaby Małe. W pierwszej z wspomnianych miejscowości będzie jedna strefa dla kibiców, a na pozostałych dwóch oesach widzowie będą mieli do wyboru po trzy punkty.

Na zakończenie zawodów załogi będzie można zobaczyć jeszcze na Superauto.pl Stadionie Śląskim, gdzie odbędzie się ceremonia zakończenia zawodów. Szczegółowy program zawodów znajduje się poniżej.

PROGRAM RAJDU ŚLĄSKA 2025 - 6. RUNDY RSMP / 10. RUNDY FIA ERT

Piątek, 19 września (1 odcinek specjalny, łącznie 1,85 km):

•18:00 - ceremonia startu: Katowice, ul. Dworcowa

•20:27 - start rajdu, wyjazd z parku przedstartowego

•20:35 - OS 1: GZM Katowice Super Stage (1,85 km)

Sobota, 20 września (7 odcinków specjalnych, łącznie 85,1 km):

•07:20 - serwis A: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (15 min)

•09:00 - OS 2: Jastrzębie-Zdrój 1 (11,90 km)

•10:00 - OS 3: Hażlach 1 (14,40 km)

•11:00 - OS 4: Gmina Jasienica 1 (15,50 km)

•13:20 - serwis B: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (30 min)

•15:15 - OS 5: Jastrzębie-Zdrój 2 (11,90 km)

•16:15 - OS 6: Hażlach 2 (14,40 km)

•17:15 - OS 7: Gmina Jasienica 2 (15,50 km)

•19:30 - OS 8: Superauto.pl Stadion Śląski (1,50 km)

•19:50 - serwis C: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (45 min)

Niedziela, 21 września (6 odcinków specjalnych, łącznie 63,3 km):

•07:25 - serwis D: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (15 min)

•09:00 - OS 9: Marklowice Górne 1 (11,45 km)

•10:00 - OS 10: Kiczyce 1 (9,70 km)

•10:40 - OS 11: Województwo Śląskie 1 (10,50 km)

•12:10 - strefa zmiany opon: Carbonarium Moszczenica (15 min)

•12:40 - OS 12: Marklowice Górne 2 (11,45 km)

•13:40 - OS 13: Kiczyce 2 (9,70 km)

•14:20 - OS 14: Województwo Śląskie 2 - Power Stage (10,50 km)

•16:45 - ceremonia mety: Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów

RSMP - PUNKTACJA PRZED RAJDEM ŚLĄSKA

1. Matulka/Syty 154 pkt

2. Grzyb/Binięda 102 pkt

3. Kołtun/Pleskot 83 pkt

4. Brzeziński/Gerber 82 pkt

5. Byśkiniewicz/Siatkowski 77 pkt

6. Marczyk/Gospodarczyk 70 pkt

7. Szeja/Szeja 53 pkt

8. Ulanowski/Kielar 42 pkt

9. Górny/Martynek 34 pkt

10. Gabryś/Dymurski 32 pkt

RSMP 2025 - PUNKTACJA 2WD PRZED RAJDEM ŚLĄSKA

1. Górny/Martynek 130 pkt

2. Mularczyk/Marczewski 120 pkt

3. Janowski/Grzenia 98 pkt

4. Hurko/Janasz 81 pkt

5. Prus/Lisicki 72 pkt

6. Rachfał/Mroszczyk 63 pkt

MILLERS OILS HRSMP - PUNKTACJA PRZED RAJDEM ŚLĄSKA:

1. Stopa/Ślęczka 125 pkt

2. Lubiak/Dachowski 88 pkt

3. Kiepura/Galle 65 pkt

4. Skrzypek 57 pkt

5. Sikorski 53 pkt

6. Mikulski/Mikulska 49 pkt

7. Łusiak/Zaborowska 35 pkt

8. Molgo/Marton 28 pkt

9. Kacprzyk/Romańczyk 24 pkt

10. Gadomski/Męka 24 pkt

Rajd Śląska - informacje:

Pierwsza edycja Rajdu Śląska odbyła się w 2017 roku, od razu w randze rundy mistrzostw Polski - najważniejszej serii rajdowej w naszym kraju. W kolejnych latach impreza była sukcesywnie rozwijana - do stawki uczestników dołączyli zawodnicy w historycznych rajdówkach, Rajd Śląska wyłaniał nowych mistrzów Polski i zorganizowano spektakularne show - odcinek specjalny w centrum Katowic. W 2023 roku zawody zyskały międzynarodową rangę, stając się częścią Rajdowego Pucharu Europy (FIA ERT). Już w kolejnym sezonie Rajd Śląska był finałową rundą mistrzostw Europy (FIA ERC) - drugiego najważniejszego cyklu na świecie. Wyniki rywalizacji na Śląsku zdecydowały o losach tytułu, a nowych mistrzów Europy uhonorowano na Superauto.pl Stadionie Śląskim. W 2025 roku Rajd Śląska ponownie należy do kalendarza FIA ERT. Oprócz tego zawody są także rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (runda 6/7), Millers Oils Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (runda 5/6) oraz Rajdowych Mistrzostw Południa (runda 5/8).

Honorowy patronat nad zawodami objęli Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego, Kazimierz Karolczak - Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Marcin Krupa, Prezydent Katowic, a także Janina Żagan, Starosta Cieszyński.

Partnerem głównym Rajdu Śląska jest Województwo Śląskie i Superauto.pl Stadion Śląski.

Współgospodarzem wydarzenia jest miasto Katowice.

Partnerem strategicznym Rajdu Śląska jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Marka Diverse to partner techniczny zawodów. Do grona partnerów rajdu należą także firmy Tauron Park Śląski, Time4 oraz Toyota Dobrygowski Rybnik.

Wszystkie informacje dotyczące Rajdu Śląska znajdują się na stronie www.rajdslaska.pl, Facebooku @rajdslaska, Instagramie @rajd_slaska i Twitterze @RajdSlaska.

