Rajd Polski 2026. Kiedy i gdzie będą się ścigać? [TRASA, TERMINARZ, HARMONOGRAM]

Pierwsza edycja Rajdu Polski rozstała rozegrana już w 1921 roku. Po Rajdzie Monte Carlo Rajd Polski jest najstarszym rajdem samochodowym na świecie. Od tamtemj chwili był rozgrywany z różnymi przerwami, jednak od 1984 roku odbywa się już rok rocznie z jednym małym wyjątkiem. Do zmagań nie doszło w 2020 roku z powodu wyjątkowych okliczności, a konkretnie pandemii. To największa i najbardziej prestiżowa impreza w sportach samochodowych na terenie naszego kraju.

Rajd Polski wraca na Śląsk. Asfalt zastępuje mazurskie szutry

Od 2005 roku Rajd Polski odbywał się na mazurskich szutrach, a bazą były Mikołajki. W tym roku doszło do zmiany. Rajd zmienia swoją lokalizację i przenosi się na Śląsk. Dla Śląska to powrót imprezy, która była obecna w regionie niemal od początku swojej historii. Już w 1923 roku trasa trzeciej edycji prowadziła przez Lubliniec, Katowice i Cieszyn. Później rywalizowano m.in. na próbach szybkości górskiej na Przełęczy Kocierskiej i Równicy, a w 1973 roku - gdy Rajd Polski po raz pierwszy był rundą mistrzostw świata - także na odcinkach w Beskidzie Śląskim. Śląska była również "pętla" Rajdu Polski 1999, z próbami na przełęczach Przegibek, Kocierskiej i Salmopolskiej.

- Mazurskie szutry zapisały piękne karty rajdowej historii. Przed nami i przed Rajdem Polski kolejny rozdział - w nowym miejscu i ponownie na asfaltowej nawierzchni, w regionie stanowiącym ważny punkt na motorsportowej mapie Polski - mówi na oficjalnej stronie Rajdu Polski Michał Sikora, prezes Polskiego Związku Motorowego.

Tylko trzy odcinki specjalne (Jastrzębie Zdrój, Superauto.pl Stadion Śląski oraz Hażlach) zachowały przebieg znany z Rajdu Śląska 2024 w Mistrzostwach Europy. Pozostałe oesy (GZM Katowice, Ochaby, Gmina Jasienica, Kiczyce oraz Województwo Śląskie) zostały poddane modyfikacjom.

Niespodzianką i powrotem do tradycji Rajdu Polski związanej ze Śląskiem jest odcinek specjalny przez Przełęcz Przegibek. Wymagająca próba sportowa o długości 6,5 km, ale z ponad pięćdziesięcioma "patelniami" i zakrętami powraca w tym roku do Rajdu Polski po 27 latach i po raz dziesiąty będzie areną pasjonującej walki o prestiżowy triumf na wyjątkowym oesie.

Rajd Polski 2026 będzie jedną z rund mistrzostw Polski oraz mistrzostw Europy

Tegoroczna edycja Rajdu Polski będzie 82. i będzie stanowiła jedną z rund mistrzostw Europy (ERC) już po raz 55. w swojej historii. Najlepsze załogi rajdowe Polski i Europy rywalizować będą na asfaltowych odcinkach, znanych m.in. z wcześniejszych edycji Rajdu Śląska, rozgrywanego w ramach Rajdowych Mistrzostw Europy, Rajdowego Pucharu Europy czy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

82. Rajd Polski jest jedną z ośmiu rund w kalendarzu mistrzostw Europy 2026. Pięć z nich zostanie rozegranych na nawierzchniach asfaltowych, a trzy na szutrowych. Tytuł mistrza Europy sprzed roku będzie bronił Mikołaj Marczyk.

Natomiast tytułów mistrzów Polski będą bronić Kuba Matulka z Automobilklubu Ziemi Tyskiej oraz jego pilot Damian Syty reprezentujący Automobilklub Beskidzki, którzy swój sukces rok temu przypieczętowali we wrześniu na mecie Rajdu Śląska pod słynnym "Kotłem Czarownic".

Rywalizacja w 82. Rajdzie Polski odbędzie się na 15 odcinkach specjalnych o łącznej długości 187,60 km. Krajowa czołówka zmierzy się z najlepszymi załogami mistrzostw Europy. Wstęp na odcinki specjalne i do parku serwisowego będzie bezpłatny. Bazą rajdu będzie Superauto.pl Stadioni Śląski, a ceremonia startu i pierwszym oese zostanie rozegrany w centrum Katowic wraz z odcinkami specjalnymi wytyczonymi na południu województwa. Z kolei ceremonaia ceremonia zakończenia zawodów i wręczenie pucharów zaplanowano na 19:30 na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Program Rajdu Polski 2026 - 4. rundy KIQ RSMP 2026:

Piątek, 24 lipca: (1 odcinek specjalny, łącznie 2,2 km):

9:30 - odcinek testowy: Bieruń (6,00 km) - załogi FIA ERC (Rally2)

11:31 - odcinek kwalifikacyjny: Bieruń (6,00 km)

13:00 - odcinek testowy: Bieruń (6,00 km) - pozostałe załogi

17:30 - uroczyste rozpoczęcie zawodów (ul. Dworcowa, Katowice)

21:15 - OS 1: GZM Katowice powered by ORLEN OIL (2,20 km)

Sobota, 25 lipca (7 odcinków specjalnych, łącznie 96,00 km):

7:20 - serwis A: 15 min (Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów)

9:01 - OS 2: Jastrzębie-Zdrój 1 (17,05 km)

10:01 - OS 3: Ochaby 1 (11,20 km)

11:01 - OS 4: Gmina Jasienica 1 (19,00 km)

13:05 - serwis B: 30 min (Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów)

15:01 - OS 5: Jastrzębie-Zdrój 2 (17,05 km)

16:01 - OS 6: Ochaby 2 (11,20 km)

17:01 - OS 7: Gmina Jasienica 2 (19,00 km)

19:05 - OS 8: Superauto.pl Stadion Śląski (1,50 km)

19:25 - serwis C: 45 min (Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów)

Niedziela, 26 lipca (7 odcinków specjalnych, łącznie 89,40 km):

6:37 - serwis D: 15 min (Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów)

8:22 - OS 9: Przegibek (6,50 km)

9:52 - OS 10: Kiczyce 1 (12,10 km)

10:45 - OS 11: Hażlach 1 (17,45 km)

12:40 - strefa zmiany opon: 15 min (Carbonarium Moszczenica)

13:05 - OS 12: Województwo Śląskie 1 (Marklowice Górne, 11,90 km)

14:02 - OS 13: Kiczyce 2 (12,10 km)

14:55 - OS 14: Hażlach 2 (17,45 km)

17:05 - OS 15: Województwo Śląskie 2 - Power Stage (Marklowice Górne, 11,90 km)

19:30 - zakończenie rajdu (Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów)

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk podczas Rajdu Polski 2026 będą bronić tytułu mistrzów Europy Rajd Polski/Maciej Niechwiadowicz materiały prasowe

Jakub Matulka i Damian Syty w tym roku bronią tytułu mistrzów Polski Red Bull Content Pool materiały prasowe





Crystal Palace wygrało Ligę Konferencji. Tak cieszyli się Anglicy po wielkim finale. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport