Rajd Polski 2026. Kiedy i gdzie będą się ścigać? [TRASA, TERMINARZ, HARMONOGRAM]
Rajd Polski 2026 wraca na asfaltowe odcinki specjalne pod 20 latach ścigania na mazurskich szutrach. Tegoroczne zmagania 82. Rajdu Polski odbędą się od 24 do 26 lipca i zostaną rozegrane jako czwarta runda KIQ Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz czwarta runda Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA ERC). Gdzie będzie można je zobaczyć i co jest w programie wydarzenia? Jak wyglądają przebieg trasy i harmonogram? Znamy już odpowiedzi na te pytania.
Pierwsza edycja Rajdu Polski rozstała rozegrana już w 1921 roku. Po Rajdzie Monte Carlo Rajd Polski jest najstarszym rajdem samochodowym na świecie. Od tamtemj chwili był rozgrywany z różnymi przerwami, jednak od 1984 roku odbywa się już rok rocznie z jednym małym wyjątkiem. Do zmagań nie doszło w 2020 roku z powodu wyjątkowych okliczności, a konkretnie pandemii. To największa i najbardziej prestiżowa impreza w sportach samochodowych na terenie naszego kraju.
Rajd Polski wraca na Śląsk. Asfalt zastępuje mazurskie szutry
Od 2005 roku Rajd Polski odbywał się na mazurskich szutrach, a bazą były Mikołajki. W tym roku doszło do zmiany. Rajd zmienia swoją lokalizację i przenosi się na Śląsk. Dla Śląska to powrót imprezy, która była obecna w regionie niemal od początku swojej historii. Już w 1923 roku trasa trzeciej edycji prowadziła przez Lubliniec, Katowice i Cieszyn. Później rywalizowano m.in. na próbach szybkości górskiej na Przełęczy Kocierskiej i Równicy, a w 1973 roku - gdy Rajd Polski po raz pierwszy był rundą mistrzostw świata - także na odcinkach w Beskidzie Śląskim. Śląska była również "pętla" Rajdu Polski 1999, z próbami na przełęczach Przegibek, Kocierskiej i Salmopolskiej.
- Mazurskie szutry zapisały piękne karty rajdowej historii. Przed nami i przed Rajdem Polski kolejny rozdział - w nowym miejscu i ponownie na asfaltowej nawierzchni, w regionie stanowiącym ważny punkt na motorsportowej mapie Polski - mówi na oficjalnej stronie Rajdu Polski Michał Sikora, prezes Polskiego Związku Motorowego.
Tylko trzy odcinki specjalne (Jastrzębie Zdrój, Superauto.pl Stadion Śląski oraz Hażlach) zachowały przebieg znany z Rajdu Śląska 2024 w Mistrzostwach Europy. Pozostałe oesy (GZM Katowice, Ochaby, Gmina Jasienica, Kiczyce oraz Województwo Śląskie) zostały poddane modyfikacjom.
Niespodzianką i powrotem do tradycji Rajdu Polski związanej ze Śląskiem jest odcinek specjalny przez Przełęcz Przegibek. Wymagająca próba sportowa o długości 6,5 km, ale z ponad pięćdziesięcioma "patelniami" i zakrętami powraca w tym roku do Rajdu Polski po 27 latach i po raz dziesiąty będzie areną pasjonującej walki o prestiżowy triumf na wyjątkowym oesie.
Rajd Polski 2026 będzie jedną z rund mistrzostw Polski oraz mistrzostw Europy
Tegoroczna edycja Rajdu Polski będzie 82. i będzie stanowiła jedną z rund mistrzostw Europy (ERC) już po raz 55. w swojej historii. Najlepsze załogi rajdowe Polski i Europy rywalizować będą na asfaltowych odcinkach, znanych m.in. z wcześniejszych edycji Rajdu Śląska, rozgrywanego w ramach Rajdowych Mistrzostw Europy, Rajdowego Pucharu Europy czy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.
82. Rajd Polski jest jedną z ośmiu rund w kalendarzu mistrzostw Europy 2026. Pięć z nich zostanie rozegranych na nawierzchniach asfaltowych, a trzy na szutrowych. Tytuł mistrza Europy sprzed roku będzie bronił Mikołaj Marczyk.
Natomiast tytułów mistrzów Polski będą bronić Kuba Matulka z Automobilklubu Ziemi Tyskiej oraz jego pilot Damian Syty reprezentujący Automobilklub Beskidzki, którzy swój sukces rok temu przypieczętowali we wrześniu na mecie Rajdu Śląska pod słynnym "Kotłem Czarownic".
Rywalizacja w 82. Rajdzie Polski odbędzie się na 15 odcinkach specjalnych o łącznej długości 187,60 km. Krajowa czołówka zmierzy się z najlepszymi załogami mistrzostw Europy. Wstęp na odcinki specjalne i do parku serwisowego będzie bezpłatny. Bazą rajdu będzie Superauto.pl Stadioni Śląski, a ceremonia startu i pierwszym oese zostanie rozegrany w centrum Katowic wraz z odcinkami specjalnymi wytyczonymi na południu województwa. Z kolei ceremonaia ceremonia zakończenia zawodów i wręczenie pucharów zaplanowano na 19:30 na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
Program Rajdu Polski 2026 - 4. rundy KIQ RSMP 2026:
Piątek, 24 lipca: (1 odcinek specjalny, łącznie 2,2 km):
- 9:30 - odcinek testowy: Bieruń (6,00 km) - załogi FIA ERC (Rally2)
- 11:31 - odcinek kwalifikacyjny: Bieruń (6,00 km)
- 13:00 - odcinek testowy: Bieruń (6,00 km) - pozostałe załogi
- 17:30 - uroczyste rozpoczęcie zawodów (ul. Dworcowa, Katowice)
- 21:15 - OS 1: GZM Katowice powered by ORLEN OIL (2,20 km)
Sobota, 25 lipca (7 odcinków specjalnych, łącznie 96,00 km):
- 7:20 - serwis A: 15 min (Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów)
- 9:01 - OS 2: Jastrzębie-Zdrój 1 (17,05 km)
- 10:01 - OS 3: Ochaby 1 (11,20 km)
- 11:01 - OS 4: Gmina Jasienica 1 (19,00 km)
- 13:05 - serwis B: 30 min (Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów)
- 15:01 - OS 5: Jastrzębie-Zdrój 2 (17,05 km)
- 16:01 - OS 6: Ochaby 2 (11,20 km)
- 17:01 - OS 7: Gmina Jasienica 2 (19,00 km)
- 19:05 - OS 8: Superauto.pl Stadion Śląski (1,50 km)
- 19:25 - serwis C: 45 min (Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów)
Niedziela, 26 lipca (7 odcinków specjalnych, łącznie 89,40 km):
- 6:37 - serwis D: 15 min (Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów)
- 8:22 - OS 9: Przegibek (6,50 km)
- 9:52 - OS 10: Kiczyce 1 (12,10 km)
- 10:45 - OS 11: Hażlach 1 (17,45 km)
- 12:40 - strefa zmiany opon: 15 min (Carbonarium Moszczenica)
- 13:05 - OS 12: Województwo Śląskie 1 (Marklowice Górne, 11,90 km)
- 14:02 - OS 13: Kiczyce 2 (12,10 km)
- 14:55 - OS 14: Hażlach 2 (17,45 km)
- 17:05 - OS 15: Województwo Śląskie 2 - Power Stage (Marklowice Górne, 11,90 km)
- 19:30 - zakończenie rajdu (Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów)