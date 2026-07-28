Przejechali Rajd Polski, teraz wracają do służby. "Ratujemy świat" [WIDEO]
Marcin Górny i Mateusz Martynek ukończyli 82. Rajd Polski, ale na długi odpoczynek nie mogli sobie pozwolić. Polska załoga po wymagającym weekendzie na śląskich trasach wraca do codziennych obowiązków. Obaj łączą starty w rajdach ze strażacką służbą.
Ich historia jest jednym z ciekawszych polskich akcentów Rajdu Polski. Na odcinkach specjalnych walczyli z czasem, rywalami i wymagającą trasą, a chwilę później musieli myśleć już o powrocie do pracy. Górny mówił, że od środy wraca do służby na 7:30, natomiast Martynek miał stawić się w pracy jeszcze wcześniej.
W materiale wideo załoga opowiada o Rajdzie Polski, emocjach po mecie i o tym, jak wygląda łączenie sportowej pasji z odpowiedzialną służbą. To historia ludzi, którzy po zdjęciu kasków wracają do zupełnie innej roli - tej, w której, jak sami mówią, "ratują świat".
Dla Górnego i Martynka ukończenie Rajdu Polski było dużym przeżyciem, ale też kolejnym etapem intensywnego sezonu. Już za dwa tygodnie czeka ich następna runda RSMP, Rajd Rzeszowski.