Marczyk wprost wskazał, gdzie jego zdaniem uciekły najważniejsze sekundy. "Uważam, że aby walczyć o zwycięstwo, nie zabrakło nam prędkości, lecz równej jazdy. Oddaliśmy 7 sekund na Ochabach, na Kiczycach dwa razy po dwie sekundy. Mieliśmy bodajże osiem odcinków specjalnych, na których zabrakło nam sekundy do zwycięstwa, a ostatecznie nie wygraliśmy żadnego z nich. Prędkość była solidna, ale potrzebujemy więcej równości na przestrzeni całego weekendu" - mówił po rajdzie.



