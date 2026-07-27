Mikołaj Marczyk o swoim występie w 82. Rajdzie Polski. "Zabrakło równej jazdy". WIDEO
Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zakończyli 82. Rajd Polski na podium w klasyfikacji RSMP. Polska załoga przez cały weekend utrzymywała się w wysokiej części stawki, ale po zakończeniu rywalizacji kierowca ORLEN Team nie ukrywał, że liczył na więcej. W rozmowie po rajdzie przyznał, że do walki o zwycięstwo nie zabrakło prędkości, lecz regularności.
Marczyk wprost wskazał, gdzie jego zdaniem uciekły najważniejsze sekundy. "Uważam, że aby walczyć o zwycięstwo, nie zabrakło nam prędkości, lecz równej jazdy. Oddaliśmy 7 sekund na Ochabach, na Kiczycach dwa razy po dwie sekundy. Mieliśmy bodajże osiem odcinków specjalnych, na których zabrakło nam sekundy do zwycięstwa, a ostatecznie nie wygraliśmy żadnego z nich. Prędkość była solidna, ale potrzebujemy więcej równości na przestrzeni całego weekendu" - mówił po rajdzie.